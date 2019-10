Scontro auto-moto a Difesa Grande, ferito un 35enne

TERMOLI. Incidente tra auto e moto in viale Santa Maria degli Angeli nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto Carabinieri e 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza. Pare che l'auto non avesse dato precedenza. A finire al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli un 35enne di Santa Croce di Magliano, M. A.