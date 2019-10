Scossa di terremoto da 3.0 a Ripabottoni nella notte

Errata corrige Nessun incidente alla Momentive lo scorso 15 ottobre

TERMOLI. Lo scorso 15 ottobre, anche se per solo qualche minuto, è stata pubblicata erroneamente su Termolionline, l'immagine riconducibile all’ingresso dell'azienda Momentive Performance Materials Specialties srl in relazione a un incidente avvenuto in un altro stabilimento chimico