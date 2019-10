Apprensione in via Martiri della Resistenza, arrivano 118 e Vigili del fuoco

TERMOLI. Attimi di apprensione intorno all'ora di cena di ieri. Vigili del fuoco, col 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza chiamati a intervenire in via Martiri della Resistenza.

Una signora anziana, recentemente operatasi agli occhi, non ha aperto al figlio che era andata a trovarla. Quest'ultimo, preoccupandosi per la mancata risposta della madre, ha allertato i soccorsi. La donna era riuscita ad alzarsi dal letto, ma proprio a causa dell'intervento subito era caduta. Per fortuna, dopo che si è riusciti a entrare nell'appartamento, la situazione è tornata alla normalità.