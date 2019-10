Rintracciata la 52enne scomparsa, si trova in una casa famiglia

TERMOLI. Si trova in una casa famiglia di Termoli la 52enne, Antonietta Giarnieri, scomparsa da alcuni giorni da San Severo e vista a Termoli sere fa. Aveva dei jeans chiari e una felpa nera.

La segnalazione della presenza di Antonietta era avvenuta al Pronto soccorso di Termoli. La donna che non aveva alcuna patologia medica, ma solo grande agitazione, era stata dimessa. La cartella clinica è stata acquisita dalle forze dell'ordine, nel caso di specie dalla Guardia di Finanza. Mercoledì sera è andata anche in onda un servizio sulla trasmissione Chi l'ha visto? Con l’appello disperato del marito. L’annuncio della scomparsa era stato pubblicato proprio sul sito del programma cult di Rai 3: «Antonietta, ex venditrice ambulante, vive con il marito e il figlio a San Severo. Lunedì 21 ottobre è uscita di casa attorno alle 11 con la sua bicicletta. Sempre attorno a quell’ora ha chiamato al telefono la sorella. Da quel momento non ha più dato notizie ai suoi cari. La sua bicicletta, bianca e rossa, è stata trovata parcheggiata vicino alla stazione ferroviaria di San Severo. Una videocamera della stazione l’ha ripresa mentre parcheggiava la bicicletta ed entrava nella stazione. Antonietta potrebbe essere andata a trovare i parenti che vivono al Nord. Ha pochi soldi con sé, forse i documenti, ma il telefono cellulare risulta spento. Fuma molte sigarette».

Di ieri sera la notizia del ritrovamento della donna, che per ora preferisce restare in quella struttura protetta. I suoi familiari l’hanno incontrata, rassicurandosi sulla sua sorte.