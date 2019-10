«La quarta mafia foggiana si espande sull'Adriatico attraverso il Molise»

MOLISE. Nel giorno in cui proprio nella provincia di Chieti, vicino al Molise, c'è stato il coinvolgimento del territorio del basso Abruzzo nella retata antimafia che ha portato all'arresto di 24 persone in 4 regioni, arriva l'allarme lanciato dal presidente della Commissione parlamentare antimafia, il pentastellato Nicola Morra.

"Attraverso il Molise il territorio del Sud dell'Abruzzo è stato particolarmente interessato dalla cosiddetta 'quarta mafia', cioè quella foggiana. Poi bisogna aggiungere che un figlio di Totò Riina si trova in Abruzzo e che l'economia abruzzese è anche e soprattutto turismo e nell'economia del turismo, della ristorazione e della ricettività le infiltrazioni di stampo mafioso sono sempre più segnalate, soprattutto nel mondo Adriatico".

Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, a margine di un evento che si è svolto in Questura a Pescara nell'ambito della 24/a edizione del premio nazionale 'Paolo Borsellino'. Secondo Morra "c'è necessità di prestare attenzione e diffondere una cultura antimafia che permetta di acquisire quegli strumenti conoscitivi con cui immediatamente riconoscere un fenomeno, perché non riconoscere una richiesta estorsiva o accettarla perché non si sa come reagire significa concedere campo a queste organizzazioni che sono in guerra con lo Stato". (Fonte Ansa.it)