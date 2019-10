Bucano la gomma a una Punto e soffiano il borsello al proprietario alle prese col cric

TERMOLI. Si rinnova la truffa della gomma bucata che serve per portare via borse e borselli al malcapitato di turno. Nella mattinata di ieri i Carabinieri di Termoli hanno ricevuto la denuncia di un furto avvenuto nel parcheggio di un noto centro commerciale, lo Scrigno, lato terminal Bus.

Un 68enne, M. V., dipendente Fca in pensione dopo aver fatto la spesa ed essere risalito in macchina, si era accorto di avere una gomma bucata. Sceso dall’autovettura ed intento a constatare il danno, ha prima rifiutato la richiesta di aiuto di uno sconosciuto, poi si è steso a terra per cercare di montare il cric alla sua Fiat Punto. Non riuscendovi, si è rialzato e ha purtroppo scoperto che era sparito il borsello, con mille euro in contanti, documenti, bancomat e carte di credito.

I soldi servivano per effettuare pagamenti, tra cui il condominio. Non gli è rimasto che rivolgersi all’Arma per denunciare il furto e bloccare le carte di credito e la tessera bancomat. Il suo meccanico di fiducia gli ha confermato che lo pneumatico è stato bucato con coltello e cacciavite.

Come più volte messo in rilievo dalle forze dell’ordine, a mo’ di appello, Numerose sono le metodologie di volta in volta poste in essere da ladri e truffatori per agganciare le vittime nei parcheggi di centri commerciali, supermercati e discount. Da quella appena descritta a quelle della monetina incastrata nel carrello, dello specchietto o degli occhiali rotti, della finta retromarcia o del finto incidente, del sasso sulla portiera, della richiesta di un’informazione, della messinscena del finto amico di famiglia.

L’invito che dallo stesso 68enne viene esteso tramite Termolionline si rivolge ai cittadini e soprattutto agli anziani, maggiormente vulnerabili ed esposti agli atti criminali di persone senza scrupoli, è di prestare sempre la massima attenzione, diffidando di persone sconosciute che, nei luoghi e nelle situazioni sopra descritti, si avvicinano con vari pretesti che possano destare sospetto.

Già in passato, venne disposta un’ulteriore intensificazione dell’attività di vigilanza e controllo del territorio da attuarsi, in particolare, presso i vari centri commerciali della città e le relative aree di parcheggio.