Calciatore del Termoli 1920 finisce all'ospedale

TERMOLI. Polemica accesa ancora una volta sull’esito della gara di eccellenza e persino una coda di cronaca in casa giallorossa del Termoli 1920.

Quando tutti pensavano ai 3 punti ormai incamerati, l’arbitro di turno ha deciso di smettere i panni del direttore di gara e prendersi il palcoscenico ergendosi a protagonista, inventandosi 7 minuti di recupero che se ci fosse stato il Var sarebbero stati giustificati ma oggi proprio no, guarda caso assegnando un rigore che definire dubbio è un eufemismo, e appena battuto e pareggiato da parte dei locali non ha aspettato un secondo di più per fischiare la fine.

Un calciatore giallorosse, Arace che colpito aveva dolore al costato, ora è in ospedale portato da un’ambulanza del 118.

Insomma ancora una domenica che ci fa parlare di giornate storte, di arbitri, che chissà perché debbano fare i fiscali solo con i giallorossi.