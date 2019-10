TERMOLI. Un ventenne al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, N. C., per fortuna solo con lievi traumi, è il bilancio di un incidente stradale che avrebbe potuto avere anche diverse conseguenze. E' avvenuto ieri sera, intorno all'ora di cena, tra via Firenze e via del Mare. Sul posto le forze dell'ordine, il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e un capannello di gente che si è radunata dopo lo scontro.