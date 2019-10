Donna cade da cavallo, 42enne trasportata al Pronto soccorso con trauma cranico

SAN MARTINO IN PENSILIS. Medici del 118 Molise e volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza intervenuti stamani, poco dopo le 9.30, nell'agro di San Martino in Pensilis a causa della caduta da cavallo che ha visto coinvolta una 42enne.

La signora ha subito escoriazioni sul viso e trauma cranico. E' stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.