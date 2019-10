Studentessa 14enne investita in piazza del Papa, portata al San Timoteo

TERMOLI. Ambulanza della Misericordia di Termoli a sirene spiegate coi medici del 118 intorno all'ora di pranzo, o meglio all'uscita dalla scuola, percorre via Madonna delle Grazie e arriva in piazza Giovanni Paolo II per soccorrere una 14enne rimasta coinvolta suo malgrado in un investimento, avvenuto proprio in quella zona.

La giovanissima, che risiede a Guglionesi, ha subito un trauma alla spalla sinistra, al piede sinistro e un trauma cranico. La studentessa è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.