Ricomposta all'obitorio la salma del 41enne Michele Traglia, sgomento in Basso Molise

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Sgomento, incredulità, dolore. La morte del 41enne Michele Traglia, un ragazzo che era nato sui trattori, per comprenderne l’abilità, è stata un fulmine a ciel sereno sia a Guglionesi, dove il dramma si è consumato, sia a San Giacomo degli Schiavoni, dove abitava e anche a Termoli, dove era molto conosciuto.

La salma del 41enne è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo il nulla osta del Pm della Procura di Larino, che ne ha autorizzato la rimozione dal terreno di contrada Sabbione, dove il trattore si è ribaltato e lo ha ucciso.

Il tragico incidente è avvenuto alle ore 8. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli è intervenuta in contrada Sabbione di Guglionesi per soccorrere l'agricoltore coinvolto nel ribaltamento del suo mezzo agricolo. Sul posto, il personale medico del 118, purtroppo ne constatava il decesso. Michele Traglia di anni 41, proprietario del terreno, era impegnato nella raccolta delle olive. Le cause dell’incidente agricolo sono in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Guglionesi.