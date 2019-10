TERMOLI. In merito alle continue notizie che parlano di tentativi di truffe e raggiri perpetrati a danno soprattutto di persone anziane e sole che abitano un borgo soprattutto d'inverno spopolato, da parte di sedicenti personaggi che anche con modi gentili e garbati riescono ad abbindolare le persone in questione riuscendo a farsi aprire il portone di casa con espedienti come dicevamo truffaldini. Una volta poi introdotti nell'appartamento per loro è un gioco da ragazzi distrarre e derubare la vittima turno.

Occorre sempre raccomandare le potenziali vittime di non aprire mai appena qualcuno suona il campanello di casa, ma se si ha la fortuna di avere un balcone o una finestra che si affacciano sul portone di casa di andare a sincerarsi se chi ha suonato sia un familiare o un conoscente, altrimenti non aprire mai a nessuno.

Noi pur in un borgo vecchio desolatamente svuotato, abbiamo fatto la prova di suonare ad una casa di via Vico Duomo IV°e abbiamo fortunatamente constatato che la padrona di casa, la signora Lucia, che in passato ha subito situazioni del genere, pare abbia imparato la lezione e dopo qualche secondo dal nostro suonare il campanello si è aperto il balcone e la signora ci ha chiesto chi è e affacciandosi si è sincerata della persona che eravamo noi che ha suonato era persona conosciuta.

Noi le abbiamo fatto i complimenti e speriamo che la lezione che ha imparato Lucia sia vedendola in questo video venga appresa anche da molti altri.

Questo serve d'aiuto a chi come Lucia potrebbe essere una potenziale vittima di questi malfattori e approfittatori, ma allo stesso tempo potrebbe essere di aiuto anche alle forze dell'ordine che eventualmente se chi suona desta sospetti potrebbero anche essere avvisati tempestivamente e venire bloccati sul nascere di eventuali tentativi furtivi e truffaldini prossimi.