TERMOLI. Ancora situazioni di degrado nelle palazzine delle case popolari a Termoli.

Siamo stati chiamati dalla famiglia Cannarsa che risiede nello stabile Iacp di via Asia, al civico 22.

Nonostante numerose sollecitazioni e richieste, il loro appartamento si sta sgretolando nell’intonaco a causa di muffa e umidità.

Ci hanno segnalato e fatto vedere come nel loro appartamento in diverse stanze, sia in cucina e sulla cappa del gas cadono in continuazione pezzi d’intonaco, ma pure in bagno e in un’altra stanza.

Oggi, poi, hanno scoperto altre macchie sul soffitto delle camere che addirittura gocciolano sullo stesso letto.

Una situazione che già i signori Cannarsa hanno segnalato alle autorità competenti ma che nessuno ancora si è deciso di andare a riscontrare per vedere quello che bisogna fare per eliminare il problema.

Infiltrazioni che causano anche l’allagamento di bagni. Insomma, un vero disastro.