Convalidato l'arresto del pusher della movida, va ai domiciliari

TERMOLI. E’ stato convalidato l’arresto operato nel weekend scorso dai Carabinieri della compagnia di Termoli a carico di un 40enne di Termoli, trovato in possesso di cocaina, hashish e contanti frutto dello spaccio. Il gip del Tribunale di Larino ha accordato l’istanza di arresti domiciliari avanzata dal difensore del pusher. Il 40enne era stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria.

Rinvenute ben 18 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 15 grammi, nonché alcuni “pezzi” di hashish, unitamente a denaro in contante. La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso, invece, il recupero di un altro grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish e materiale atto al confezionamento della droga. Il materiale complessivamente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre per l’uomo scattarono le manette.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare la provenienza della sostanza stupefacente, i posti in cui era venduta e, più in generale, inquadrare l’ambiente del consumo in città durante la “movida” del weekend.