Girava con eroina e cocaina in macchina, la Guardia di Finanza arresta un 26enne

TERMOLI. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza: il territorio è presidiato in modo capillare e anche un fenomeno dilagante come quello dello spaccio e del consumo di droga viene contrastato efficacemente. Un 26enne di Termoli, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dai militari delle Fiamme gialle della compagnia della Guardia di Finanza di Termoli, nel corso di un controllo effettuato sulla costa. I

l giovane era al volante della sua Opel Corsa e stava viaggiando sulla statale 16 quando attorno alla mezzanotte la paletta dei finanzieri gli ha intimato l’alt, ordinandogli l’accosto. La perquisizione del veicolo ha fatto spuntare fuori 30 grammi di eroina, 3 di cocaina, un bilancino di precisione e della carta stagnola, tipica per avvolgere le dosi di stupefacenti una volta preparate per lo smercio. Il 26enne è stato portato in caserma, a Termoli, per le operazioni rituali di polizia giudiziaria e dopo, d’intesa col Pm di turno della Procura di Larino, Ilaria Toncini, è stato associato al carcere di Larino. Nella mattinata di oggi c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto, a difendere il ragazzo accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è stato l’avvocato Ruggiero Romanazzi. Il gip del Tribunale di Larino Federico Scioli ha convalidato l’arresto, ma ha rimesso il 26enne in libertà.

Le dosi di eroina e cocaina, nonché il materiale utile al confezionamento, è stato sequestrato e i 33 grammi saranno avviati al Lass di Foggia per l’analisi e la successiva distruzione.