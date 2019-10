Camion perde il contro in A14 e si inclina sul guardrail Copyright: Vastoweb

VASTO. Incidente questa mattina in A14 a poche centinaia di metri dal casello di Vasto Sud. Un camion che viaggiava in direzione Bari ha perso il controllo in curva e si è inclinato sul guardrail.

Il conducente fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Vasto Sud e il personale di Autostrade per l'Italia che hanno provveduto a rimettere in asse il mezzo.

Disagi alla circolazione durante le operazioni di recupero del tir.