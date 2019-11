Auto sopraggiunge a forte velocità, incidente a Guglionesi

GUGLIONESI. Tamponato una macchina in sosta a Guglionesi. Il percorso compiuto dall’auto che ha travolto l’altra vettura è stato in via Bari.

Uno dei problemi è la scarsa illuminazione peraltro, ma chi era alla guida della prima auto viaggiava a velocità sostenuta per un tratto urbano.

Alla donna al volante è scoppiato anche l’air-bag. Ingenti i danni all’auto ferma, per fortuna il suo conducente ha fatto in tempo a scansarsi, appena ha visto sopraggiungere il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. La signora che ha provocato il sinistro ha lasciato l'auto incidentata ed è andata via a piedi.