Cadono le accuse sul caso Macchiagodena: assolti Sbrocca, Tenore e dalla Torre

LARINO. Il gup del tribunale di Larino, Rosaria Vecchi, al termine del rito abbreviato, ha assolto con la formula piena del fatto non sussiste, l’ex sindaco di Termoli Angelo Sbrocca e l’allora dirigente Alfredo dalla Torre, difesi dall'avvocato Nicolino Cristofaro e Oreste Campopiano, insieme anche al segretario generale Vito Tenore. L’accusa, per la quale la Procura di Larino, col tramite del Pm Ilaria Toncini, ha chiesto otto mesi di reclusione, era di abuso d’ufficio in concorso e si riferiva alla vicenda dell’ex componente di staff Michele Macchiagodena, che era stato inserito in organico con incarico e retribuzione D1 senza avere la laurea.

La Procura, dopo la denuncia di un privato cittadino, ha chiesto il rinvio a giudizio dei tre, ottenuto nell’udienza preliminare di alcune settimane fa. A dire della magistratura requirente frentana Macchiagodena “sarebbe stato illegittimamente inquadrato nella categoria D, nel livello economico D1, in quanto in possesso del solo diploma di scuola superiore di secondo grado mentre per tale inquadramento è prevista la laurea specialistica/magistrale”. Ma per il gup Vecchi non c’era nulla di illegale.