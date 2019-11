Vigili del fuoco morti in Piemonte, cordoglio dai colleghi molisani e bandiere a mezz'asta

TERMOLI. E' di tre vittime il bilancio di una esplosione avvenuta nella notte in un edificio a Quargnento in provincia di Alessandria. I tre pompieri morti avevano 47, 38 e 32 anni. Altri due vigili del fuoco e un carabiniere risultano feriti e stati trasportati all'ospedale di Alessandria e di Asti.

Per il tragico decesso dei pompieri Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, cordoglio unanime nel Paese, a partire dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.



In Molise, «Il personale dei Vigili del fuoco di Termoli, Santa Croce di Magliano e Campobasso si unisce al dolore delle famiglie dei colleghi deceduti tragicamente a Quargnento in provincia di Alessandria nell'adempimento del dovere. Da stamattina bandiere a mezz'asta in segno di lutto. R. I. P. »

A darne notizia il capo reparto esperto Angelo D'Ippolito.