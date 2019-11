Attacco hacker contro l'Arpa Molise

TERMOLI. I siti specializzati riportano l'attacco hacker subito oggi, iIn occasione del 5 novembre, da Anonymous Italia ai danni dell'Arpa Molise.

Un attacco contro risorse ambientali pubblicando documenti e mappe trovate nei database di Arpa Molise (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).

«Salve popolo italiano, oggi portiamo alla luce l'ennesimo scempio ambientale.

I documenti che troverete qui sotto sono solo una piccola parte (in formato txt) dei testi e delle mappe trovate nei database di ARPA Molise (Agenzia Regionale Protezione Ambiente). I documenti originali sono in PDF ed allegati.



Nei server Molisani, ci siamo imbattuti in documenti difficili da interpretare. Abbiamo quindi deciso di rallentare altri proggetti e fermare altre ARPA regionali e indagare di più. L'amianto nelle abitazioni costruite negli anni 70-80 è un problema comune in tutta Italia.

La bonifica è costosa, e le risorse stanziate per edifici pubblici sono poche. "Indici" e "punteggi" vengono usati per assegnare priorità a scuole materne/elementari/medie/superiori, allevamenti di carni, enti alimentari, uffici pubblici, e abitazioni private.



Situazione paradossale in Molise dove scuole e mattatoi vengono scavalcati per togliere l'amianto dalla casa dell'amico o del politico di turno, o ormai pratica adottata in tutti gli enti italiani?»