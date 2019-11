Via Firenze, investe un 71enne e fugge

TERMOLI. Investimento pirata in contrada Porticone. Una Alfa 147 nera ha investito un 71enne, N. S., in via Firenze nei pressi della rotonda con via Pertini. Il conducente, probabilmente in stato di ebbrezza, dopo averlo investito non si è fermato a soccorrere l'uomo, fuggendo via, pare comunque che gli agenti del commissariato di Polizia, intervenuti con la volante sul posto, siano già sulle sue tracce, anche grazie alle indicazioni fornite da alcuni testimoni. Il 71enne - in un primo momento soccorso da un medico di passaggio, è stato preso in cura dal 118 Molise, giunto sul posto con l'ambulanza degli operatori della Misericordia di Termoli, con cui è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Poco dopo l'investimento, l'Alfa 147 nera è stata fermata, era guidata da un 41enne.