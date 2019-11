MONTENERO DI BISACCIA. Grande spavento in paese attorno alle 20 di oggi, quando una Citroen C4 Picasso ha preso fuoco nei pressi dell'Unicredit in via Argentieri. Il proprietario, un uomo del paese, stava scaricando la spesa dall'auto parcheggiata davanti casa quando dalla stessa sono divampate le fiamme, probabilmente per via di una combustione spontanea. Le cause tuttavia sono ancora da accertare.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti ma la vettura era ormai carbonizzata ed è stata prontamente rimossa.