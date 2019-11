Fogna esplosa in via delle Palme, si va in tribunale per la richiesta danni

TERMOLI. Tra risarcimento danni potenziale e spese legali varie, ballano circa 500mila euro per lo scoppio delle fogne avvenuto in via delle Palme tra il 14 e 25 luglio 2017 e il 12 agosto 2017. La giunta Roberti nella seduta ultima del 29 ottobre si è costituita in giudizio, affidando il mandato al legale Costantino Greco, già investito due anni fa dell’onere dalla precedente amministrazione. La causa è in scaletta al Tribunale civile di Larino il prossimo 11 novembre e vede contrapposta l’amministrazione comunale a due privati, difesi dagli avvocati Daniele Di Vito e Gasperina Di Brino.

In quelle date, ingenti piogge causarono la tracimazione delle reti fognarie delle acque bianche e nere che servono la strada via delle Palme e i relativi fabbricati civili attestati sui due lati, facenti parte della più vasta rete fognaria della frazione Santa Maria degli Angeli di proprietà comunale, con conseguente allagamento della unità immobiliari di proprietà, imputando la relativa responsabilità all’Ente proprietario. I due danni stimati ammontano a 140.730 e 315.925 euro.Con nota e-mail del 25 ottobre scorso il Broker assicurativo del Comune ha comunicato la mancata volontà della compagnia assicuratrice di costituirsi in giudizio per il Comune di Termoli in considerazione “atteso che la polizza copre il rigurgito della fogna solo ed esclusivamente se lo stesso è dovuto a rottura accidentale della tubazioni o condutture”.