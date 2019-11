Blitz del Nas negli ospedali molisani: c'è carenza di personale

TERMOLI. Nella scorsa notte, il Nas Carabinieri ha ispezionato contemporaneamente gli ospedali civili di Campobasso, Isernia e Termoli al fine di verificare eventuali casi di assenteismo, carenze di organico di personale medico e infermieristico ed eventuali presenze di persone non autorizzate. Non sono state accertate anomalie particolari, ma solo carenze di personale sanitario (medico, infermieristico e Oss) rispetto ai parametri previsti dalla normativa regionale. Tale situazione verrà segnalata ai competenti Organi Regionali e dell’ASReM per l’adozione di opportuni provvedimenti.