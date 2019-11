Muore bimbo di un mese, i genitori presentano una denuncia ai Carabinieri

TERMOLI. Bimbo di un mese muore dopo essersi sentito male. Vana la disperata corsa all'ospedale San Timoteo di Termoli. E' avvenuto nella notte, intorno alle 3, nella zona compresa tra Casa la Croce e Difesa Grande.

Dramma vero e proprio quello che si è consumato poche ore fa. Una coppia, di origine del capoluogo, ha perso il bimbo nato solo poche settimane fa. Il piccolo si è sentito male, i genitori hanno chiamato il 118, che è giunto sul posto in ambulanza. E' stato praticato subito il massaggio cardiaco, per provare a rianimare il neonato, poi è stato trasferito d'urgenza al vicino Pronto soccorso, ma non c'è stato nulla da fare.

Padre e madre hanno deciso di presentare una denuncia ai Carabinieri, che hanno acquisito la cartella clinica. Adesso il piccolo senza vita è a disposizione della magistratura frentana, che dovrà decidere se disporre o meno l'autopsia, per chiarire le cause del decesso, che dovrebbe essere sopraggiunto per arresto cardio-circolatorio.