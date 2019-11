TERMOLI. Brutta sorpresa per i fattori che custodiscono la tenuta Iktus tra Termoli e Guglionesi, intitolata a Lucia e Bernardo Bertolino. Come è avvenuto di recente in altre zone del Molise, un gregge di pecore, mentre era libero, è stato aggredito nella notte e due esemplari ovini sono stati sbranati.

Alla scoperta della mattanza, stamani, il resto del gregge è stato messo al riparo. Tremende le scene che si sono poste agli occhi di chi si è recato alla fattoria.

Si pensa all'attacco di cani selvatici o addirittura di lupi. Da Iktus, per il tramite di don Benito Giorgetta, l'appello anche alle altre aziende agricoli circostanti a stare attenti.