Scontro in via Tevere tra due auto e uno scooter, 16enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente in via Tevere, all'incrocio con via Pertini, nel tardo pomeriggio di oggi. Coinvolti uno scooter e due auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani di Termoli, il 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un 16enne di nazionalità romena., trasportato con una ferita alla testa al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.