Auto contro furgone a Petacciato, ferita e trasportata al Pronto soccorso una 44enne

PETACCIATO. Ennesimo risveglio con incidente stradale sulla costa adriatica. Intorno alle 8 un furgone si è scontrato con una macchina, nei pressi della stazione ferroviaria di Petacciato. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza. A restare ferita, seppur con lievi conseguenze, per fortuna, una donna di Montenero di Bisaccia, la 44enne E. C.

La signora è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.