Donna investita e uccisa sulla Trignina, disposta l'autopsia sulla 30enne

VASTO. E' Plain Iamela Vietria la donna morta dopo essere stata investita sulla Trignina.

La donna, che era domiciliata a Vasto, è deceduta a seguito dell'impatto avuto con una Fiat 600 guidata da un uomo di Celenza sul Trigno, V. A. di 36 anni. da un uomo di Celenza sul Trigno, V. A. di 36 anni.

Quest'ultimo attualmente si trova ricoverato presso l'ospedale di Vasto per via le lesioni riportate ed è ancora sotto choc per quanto accaduto.

L'utilitaria è stata messa sotto sequestro come da prassi in caso di incidente mortale. Lo stesso è avvenuto per il mezzo da cui è scesa la donna, un Fiat Ducato alla cui guida c'era un 65enne di nazionalità italiana.

Sul corpo della giovane, che è stato trasporto presso l'ospedale clinicizzato di Chieti, sarà effettuata l'autopsia come stabilito dall'Autorità giudiziaria.

Disagi e code sulla SS 650 durante le operazioni di rilievo del sinistro, con la circolazione che ha subito pesanti ritardi.