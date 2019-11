GUGLIONESI. La brutta sorpresa avuta dai fattori che custodiscono la tenuta Iktus tra Termoli e Guglionesi, intitolata a Lucia e Bernardo Bertolino, con le pecore sbranate, potrebbe avere una spiegazione.

Abbiamo cercato di saperne di più e abbiamo trovato una testimonianza, da parte di una persona che vive in quella zona: «Mio padre aveva avvistato una lupa con mammelle l’anno scorso, quindi con cuccioli.

Mentre qualche settimana fa sempre vicino al Ribo me ne sono passati avanti due attraversando la strada. Ho parlato con i Carabinieri e mi hanno detto che sono stati portati qui appositamente da Palata. Fatto sta che se pensano di risolvere in questo modo il problema dei cinghiali sbagliano di grosso.

Il centro abitato di San Giacomo degli Schiavoni non è lontano da dove li ho avvistati e proprio all’entrata del paese c’è un parchetto dove giocano i bambini, il che potrebbe essere anche pericoloso forse (anche se il lupo non tende ad attaccare a meno che è di notte e in branco, piuttosto scappa); ci sono allevamenti di pecore lì vicino che possono essere sbranate; non credo che i nostri politici vogliano affrontare come si deve il problema dei cinghiali. Da agronomo e girando per le aziende agricole ti posso assicurare che molti hanno rinunciato a coltivare molte leguminose, sostituendole con il coriandolo in alcuni casi (a cui il cinghiale non si avvicina) che non dà lo stesso livello di redditività.

Ma soprattutto bisogna anche capire se il basso Molise possa essere il giusto habitat per i lupi».