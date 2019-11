Ritrovato il 78enne sparito da casa, si era perso nel bosco

CAMPOBASSO. E’ rientrato l’allarme per la scomparsa del 78enne che non aveva fatto rientro a casa, a Torella del Sannio.

L’anziano si era perso nel bosco.

Le ricerche sono andate avanti tutta la notte di mercoledì e hanno visto l'intervento di un cane molecolare, le ricerche di un 78enne scomparso in località Torella del Sannio

Una squadra del Cnsas, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, allertato nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 novembre, dalla Prefettura di Campobasso è stata impegnata tutta la scorsa notte nelle attività di ricerca di superficie nell’agro di Torella del Sannio, assieme ai Vigili del Fuoco.

Il 78enne si era allontanato da casa nel pomeriggio di mercoledì senza dare più sue notizie. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri del locale Comando, i quali hanno attivato la macchina dei soccorsi. Mobilitati Cnsas, in coordinamento con i Carabinieri, i Vigili del fuoco, la Prefettura di Campobasso e la Centrale Operativa del 118.

L’anziano, che era in discrete condizioni, è stato portato via in barella. In mattinata era stato chiesto anche l’ausilio di un elicottero.