Morte per overdose, cadono tutte le accuse: assolti in 15 al Tribunale di Larino

MONTENERO DI BISACCIA. Sono trascorsi 8 anni e mezzi da quel 21 maggio 2011, giorno tragico per un 29enne di Montenero di Bisaccia, trovato ieri privo di vita sul sedile posteriore della sua Fiat Punto, in via Madonna di Bisaccia.

All’arrivo dei soccorritori non si capì bene il motivo per cui dal naso del giovane fosse fuoriuscito del sangue, così come la natura delle macchie nere che aveva sul volto.

L’autopsia sulla salma confermò i primi sospetti, a stroncarlo fu una overdose letale. Ebbene, a distanza di tutto questo tempo, ieri pomeriggio, al tribunale di Larino, si è concluso il processo penale a carico del maggiore indiziato, il 35enne N. T. che subì anche una misura cautelare per volontà dell’allora Gip il 24 gennaio dell’anno dopo. Ebbene, il giudice monocratico del Tribunale di Larino ha assolto sia il principale imputato, accusato dell’articolo 586 per aver cagionato la morte del 29enne, in conseguenza alla vendita di una dosa di eroina letale sulla piazza di Vasto, sia altri 14 imputati, tra cui il fratello, accusati tutti di spaccio di stupefacenti.

I fratelli sono stati difesi dall’avvocato penalista Diego Sabatino.