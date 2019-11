Dramma a San Martino, 50enne si toglie la vita

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi nell'abitato di San Martino in Pensilis. Un 50enne si è tolto la vita nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso, e i Carabinieri della locale stazione della Comagnia di Larino. Sgomento in paese per questo tragico gesto.