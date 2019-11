Cade dalla moto in via Martiri della Resistenza, 19enne trasportato all'ospedale

TERMOLI. Un 19enne è stato soccorso nella notte, poco prima delle 4, in via Martiri della Resistenza. Era in sella alla sua moto, quando per motivi al vaglio dei militari dell'Arma, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato il 19enne, M. F. le sue iniziali, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.