Sarà secretata l'audizione dell'onorevole Occhionero alla commissione parlamentare Antimafia

TERMOLI. Inizia alle 20, all'aula del 5^ piano di Palazzo San Macuto, l'audizione dell'onorevole molisana Giuseppina Occhionero, eletta con LeU in Molise, nel proporzionale della Camera dei deputati, e ora iscritta con Italia Viva.

L'audizione, in seduta plenaria dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, sarà tuttavia secretata, su richiesta della stessa deputata, poiché l'inchiesta che l'ha vista deporre come persona informata sui fatti, in relazione all'arresto del suo ex collaboratore Antonello Nicosia per reati connessi alla mafia, è in fase preliminare e quindi soggetta a segreto d'ufficio.

La Occhionero si dice dispiaciuta per quanto avvenuto, ma tranquilla.