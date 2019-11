Operaio 43enne muore schiacciato da una lastra di marmo

BOJANO. Ennesimo infortunio sul lavoro mortale in Molise, a poche ore da quello avvenuto a Capracotta e poche settimane dopo la tragica scomparsa di un agricoltore a Guglionesi. Un operaio 43enne che stava operando in un'azienda vicino Bojano è rimasto schiacciato sotto una lastra di marmo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno trasportato d'urgenza in ambulanza, il 43enne al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove però è giunto già privo di vita. La dinamica dell'incidente fatale al lavoratore è sotto i riflettori dei Carabinieri della compagnia di Bojano e della Procura di Campobasso. La salma dell'operaio è stata ricomposta al Cardarelli.