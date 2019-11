Sgominato il clan sul Gargano che spacciava droga anche nel Molise: 24 arresti

FOGGIA. Arresti per traffico di droga, che dal Gargano si espandevano fino al Molise e all'Abruzzo.

Una ordinanza di custodia cautelare per traffico di droga e armi è stata notificata questa mattina a 24 presunti esponenti e affiliati del clan dei "Montanari" Li Bergolis-Miucci, ritenuta batteria di fuoco attiva su Monte Sant'Angelo, da sempre in lotta con i Romito.

L'operazione è stata condotta da agenti della Squadra mobile di Foggia con militari del Gico della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. I provvedimenti, in parte in carcere in parte ai domiciliari, sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Bari. Le indagini sono partite nel 2016 e si sono concluse nel 2018. Nell'ambito del blitz sono stati sequestrati anche numerosi beni ai pregiudicati della zona.

Tra loro, c'è anche il capo dell'omonimo clan Enzo Miucci, 36 anni, sorvegliato speciale, tra i 24 indagati coinvolti nel blitz eseguito all'alba. Dei 24 indagati, 13 sono finiti in carcere e 11 ai domiciliari. (Fonte Ansa.it).