Si scontrano 3 auto a Mafalda, un polacco trasferito al Pronto soccorso

La convenzione Infanzia e apprendimento, un diritto talvolta negato

TERMOLI. Nel giorno in cui ricorre il trentennale della Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, voglio dire qualcosa su un diritto talvolta negato. Quello ad esprimere le proprie caratteristiche senza essere discriminati o penalizzati per esse, in ambito scolastico.