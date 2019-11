"Operazione Friends" nel Gargano, tra gli arrestati un 27enne di Guglionesi

TERMOLI. Ci sono anche un uomo di Termoli, uno di Vasto e uno di San Salvo di adozione tra gli arrestati della maxi operazione antidroga messa a segno questa mattina nel Gargano e dal nome "Friends" (Leggi). Si tratta di un 43enne vestese e di un 66enne originario di Lanciano, ma che da anni vive a San Salvo. A quest'ultimo è stato sequestrato anche un autosalone.

Le indagini, che riguardano Puglia, Abruzzo, Molise, Lazio, Piemonte e Calabria, sono partite nel 2016 ed hanno portato al blitz congiunto di stamani eseguito da Polizia e Guardia Di Finanza. Entrambi sono ai domiciliari insieme ad altre 11 persone. Tra queste c'è anche un 27enne di Termoli, ma residente a Guglionesi.

Come riporta "L'immediato" «complessivamente sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 2 milioni di euro, consistenti in 10 immobili (tutti appartamenti), 3 autovetture, 2 aziende operanti nel settore del commercio di autoveicoli e 63 rapporti finanziari.



Durante le intercettazioni è stato scoperto che per parlare della droga, gli arrestati usavano frasi in codice con riferimenti ad indumenti sportivi come i "completini del Foggia" o al cibo "pesce fresco".