Concussione e abuso d'ufficio, Vaccaro arresta il sindaco di Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Agli arresti domiciliari il sindaco di Serracapriola, Giuseppe D'Onofrio. Il primo cittadino del comune che confina col Molise, in carica, dal 2016, è accusato di tentata concussione, concussione e abuso d'ufficio in relazione a tre distinte circostanze. A richiedere la misura cautelare è stata la Procura di Foggia, guidata dall'ex vertice inquirente di Larino, Ludovico Vaccaro. Tesi accusatorie condivise dal gip del Tribunale di Foggia. Nell'ambito della stessa inchiesta è stato coinvolto un imprenditore del posto, sottoposto all'obbligo di firma. "Trattamento speciale" verso il comandante della Polizia locale, pressioni per scoprire informazioni coperte da segreto d'ufficio, cittadino obbligati a rivolgersi a tecnici di sua fiducia e infine una illecita compravendita di loculi cimiteriali. Insieme al sindaco, indagati anche altri due esponenti comunali.