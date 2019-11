Scontro tra auto e trattore a Portocannone, 45enne trasportata al San Timoteo

PORTOCANNONE. Scontro tra un trattore e una vettura nel pomeriggio odierno a Portocannone. L’incidente stradale è avvenuto su via Garibaldi, la strada principale del paese arbereshe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Campomarino e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. A restare ferita la conducente della macchina, una 45enne di San Martino in Pensilis. E. L. R., trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.