Scooter contro lo spartitraffico a Rio Vivo, conducente ricoverato al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Rio Vivo. Uno scooter è finito a terra e il conducente è rimasto ferito, in modo non lieve pare. Secondo le prime testimonianze, il motociclo ha impattato contro lo spartitraffico centrale. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il centauro al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Rilievi affidati alla pattuglia della Polizia municipale. Al sinistro, avvenuto all'altezza di via del Piviere, hanno assistito anche diversi residenti, che hanno subito un grosso spavento per la dinamica drammatica.