Parte in moto per la Mongolia, da giorni non si hanno più notizie

TERMOLI. Ore di angoscia per una famiglia termolese, che da alcuni giorni ha perso le tracce e non ha alcuna notizia di un loro caro. Un centauro che abita sulla costa adriatica era partito per un avventuroso viaggio in moto, destinazione Mongolia. Migliaia e migliaia di chilometri in sella al suo amato cavallo di ferro, per spingersi in Asia attraverso l’Europa.

Un periodo non tra i più facili, viste le turbolenze che si registrano nel contesto internazionale. Il protagonista della missione, che ha due bambine, però ha subito qualche intoppo in questa cavalcata, la sua motocicletta si è rotta e da una settimana almeno i suoi parenti genitori e sorella, non hanno più alcuna notizia e sono in allarme.

Per attivare il meccanismo di ricerca da parte della Farnesina era necessario denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine, incombenza che in queste ultime ore, dopo i numerosi e infruttuosi tentativi di mettersi in contatto col centauro, dovrebbe essere fatta. L’auspicio è che l’uomo possa tornare a casa senza problemi, ma la preoccupazione è tanta.