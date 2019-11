In Mongolia sulla moto e poi il silenzio: la denuncia dai familiari di Sandro Travaglini

TERMOLI. Il 38enne Sandro Travaglini, operaio Sevel, padre di un ragazzo di 10 anni, è partito da Termoli lo scorso primo novembre. Ma di lui da oltre una settimana non si più nulla. Ultimo contatto due domeniche fa e ultimo post il 16 settembre sul suo diario Facebook. Non è inesperto, proprio due anni fa ne presentammo il viaggio in moto verso Baku, dove giunse attraversando ben 15 Stati. Ma ora le cose sono più complicate. E aumentano le ore dio angoscia della sua famiglia, che ha formalizzato la denuncia ai Carabinieri di Termoli e si è messa in moto la macchina della Farnesina, attraverso l’Interpol e gli uffici diplomatici interessati.

Travaglini doveva raggiungere la Mongolia, ecco il suo ultimo appunto on the road. «Volevo il viaggio in moto e l’Europa me lo ha dato, volevo l'avventura e la Russia con la sua Siberia me l'ha data, volevo il viaggio in solitaria e non da solo e per questo ci ha pensato la Mongolia! Sono a pochi km dal confine dopo lunghi rettilinei di infinite steppe, davanti a me quei cancelli, quei controlli che se supererò mi porteranno in Mongolia. Tra sorrisi e sgomento e 4 ore di burocrazie tra controlli Russi in uscita e Mongoli in entrata, sono ufficialmente e senza troppi problemi se non associati a lingua e scrittura in terra Mongola! L'accoglienza non è stata delle migliori, oltre a neve vento e ghiaccio da cui venivo già, lei la Mongolia aggiunse un freddo attanagliante che mai avevo provato prima, è strano è doloroso e tagliente, ogni lembo di pelle esposto ad esso sembra venire immediatamente tagliuzzato da mille lamette. Immediatamente! E sì, è lui, il famigerato vento Mongolo di cui tanto ho letto.

Allora è vero! Ormai ci sono, ne ho passate tante e adesso sicuramente non sarà quel vento a fermarmi! Ma la Mongolia come volesse proteggermi mi fermò comunque. Gomma posteriore letteralmente a terra!»