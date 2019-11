Si rompe il freno, autobus Gtm travolge sbarra e palo alla Fca

TERMOLI. Disavventura stamani, poco prima del turno delle 6 allo stabilimento Fca di Termoli per un gruppo di pendolari che stava raggiungendo il posto di lavoro con la "circolare" della Gtm. A causa della rottura del freno del pullman, che ha travolto sbarra e palo, ma i riflessi di chi lo guidava pare siano pronti e non ci sono state conseguenze. Solo un trambusto per chi stava recandosi ai tornelli. L'incidente è avvenuto nella zona riservata ai mezzi da trasporto.