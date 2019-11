Aggredisce e minaccia ripetutamente la vicina, in carcere un 59enne

Nel ricordo Ciao Peppino, i ringraziamenti della famiglia Benvenuto

TERMOLI. Riceviamo da Alessia Benvenuto. «Sono la figlia di Peppino, nonostante il dolore per la perdita di un grande papà, desideravo ringraziare a nome di tutta la mia famiglia, innanzitutto Termolionline e Trombetta Michele per il meraviglioso articolo a lui dedicato. Non cambierei