Abbandono di rifiuti a Ururi, Polizia locale scova e sanziona il responsabile

URURI. La Polizia Locale di Ururi individua i responsabili dell'abbandono di rifiuti Prosegue l'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti portata avanti dalla Polizia Locale del Comune di Ururi. Giovedì scorso 21 novembre, a seguito di segnalazione pervenuta da un cittadino del luogo che ha segnalato un copioso sversamento di rifiuti di vario genere, in area periferica del centro urbano. Il personale della Polizia Locale intervenuta prontamente sui luoghi, e avviate immediatamente le procedure di indagini e verifiche effettuate sui rifiuti presenti sul posto e sentiti anche alcuni testimoni aventi qualità di riferire in merito, è potuta risalire e identificare l’autore materiale dell’illecito abbandono di rifiuti. Allo stesso trasgressore è stata elevata la sanzione amministrativa per violazione al D.Lgs n°152/2006..con un importo di €.600,00, con l’aggiunta della sanzione accessoria della bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi deturpati dal suo comportamento. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Primiani per l'azione della Polizia Locale portata a termine con successo.