Il sindaco di Montenero di Bisaccia Travaglini e i due Vigili urbani assolti a Larino

MONTENERO DI BISACCIA. E’ iniziato lo scorso 13 giugno e si è concluso già oggi, con la piena assoluzione, un processo al tribunale di Larino che ha coinvolto sia la Polizia municipale di Montenero di Bisaccia che il sindaco Nicola Travaglini.

Tre gli imputati che il 28 gennaio scorso vennero rinviati a giudizio, parliamo del maresciallo dei Vigili urbani Angelo Lallopizzi, dell’istruttore di vigilanza Rossano Giannetti e del primo cittadino, il primo vede l’accusa di peculato e abuso d’ufficio, mentre per gli altri due si parla di omessa denuncia, per vicende di natura diversa e risalenti addirittura ad anni prima.

I fatti contestati al maresciallo risalivano al periodo compreso tra il 2011 e il 2014 e riguardano riscossione e falsificazione di multe.

Travaglini e Giannetti sull’omessa denuncia sono stati assolti perché il fatto non sussiste; Lallopizzi per i capi B e C per non aver commesso il fatto e capo A perché il fatto non sussiste. Tutti con primo comma del 530 del Codice di procedura penale.

Il collegio era composto dal presidente Michele Russo e dai giudici Tiziana Di Nino e Vittoria Rita Testa (Got).

Lallopizzi è stato difeso dall’avvocato Daniele Marinucci, Giannetti dall’avvocato Domenico Porfido e Travaglini dall’avvocato Nicolino Cristofaro.