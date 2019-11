Ufficiale: Sandro Travaglini di ritorno verso l'Europa, i familiari lodano le istituzioni

TERMOLI. Risolto il giallo di Sandro Travaglini, il 38enne motociclista e operaio Sevel partito in sella alla sua moto destinazione Mongolia lo scorso primo novembre. Da domenica 17 novembre i familiari non avevano più notizie di lui e due giorni fa hanno presentato una denuncia ai Carabinieri della compagnia di Termoli, che ha fatto attivare la Farnesina. Proprio nel pomeriggio di oggi i familiari si sono recati in caserma, a Termoli, e hanno appreso come il Gps della sua moto è stato agganciato nel tragitto di ritorno tra il Medio Oriente verso l’Europa.

La famiglia Travaglini loda ed elogia le istituzioni e le autorità competenti, per il grande lavoro svolto, che ha permesso loro di tornare a sperare e di avere rassicurazioni rispetto alla sorte del loro caro. Per motivi di riservatezza non è stata autorizzata la divulgazione della sua attuale posizione, se non precisare che sta compiendo il percorso di ritorno previsto per tornare in Italia e a Termoli.