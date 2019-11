Misericordia di Termoli partita con soccorritori e mezzi per l'Albania Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Sono partiti alle 17.30, minuto più minuto meno, i mezzi e i soccorritori della Misericordia di Termoli, diretti a Durazzo, in Albania. Presteranno la loro opera tra i terremotati, nel territorio devastato dalla scossa da 6.5 di magnitudo della scorsa notte.

Dalla struttura di via Biferno, si sono messe in viaggio una ambulanza e un fuoristrada, con 5 volontari, autisti e soccorritori. L’imbarco è previsto a Bari alle 22 e l’arrivo domattina alle 7. Una operazione coordinata nell’ambito della zona 44.

A seguito del forte terremoto che ha colpito questa notte l’Albania con epicentro poco lontano da Durazzo, l’Area Emergenze della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha attivato la Sala Operativa Nazionale e già mobilitati sono i volontari.

È già stato stabilito anche il contatto con Caritas Albania che, tramite l’Amministratore Apostolico dell’Albania meridionale Monsignor Giovanni Peragine, ha chiesto alle Misericordie sostegno per l’apertura di 5 campi Caritas soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari, il vettovagliamento e dotazioni per la sistemazione notturna nelle tendopoli. Naturalmente sono già operativi ed attivi i Fratelli e le Sorelle della Misericordia di Elbasan, recentemente inaugurata, che stanno soccorrendo i feriti nella città di Durazzo.